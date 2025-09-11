ua en ru
Швеция планирует выделить еще 7,5 млрд долларов на военную помощь Украине

Четверг 11 сентября 2025 16:28

Швеция планирует выделить еще 7,5 млрд долларов на военную помощь Украине Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция планирует выделить 70 млрд крон (7,5 млрд долларов) на военную помощь Украине в течение ближайших двух лет.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, значительная часть расходов будет распределена через Шведское агентство оборонных материалов, например, на закупки дополнительных артиллерийских систем Archer, которые уже используются украинскими войсками в войне с Россией.

Йонсон также отметил, что после вторжения российских беспилотников на территорию Польши Швеция выразила солидарность и готова предоставить стране военные ресурсы, если это будет необходимо.

"Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если Польша проявит в этом заинтересованность", - сказал шведский министр, добавив, что любая такая поддержка будет координироваться в рамках НАТО.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, сегодня стало известно, что Швеция предоставит Украине вооружение на 836 млн долларов в рамках очередного пакета военной помощи.

В частности, страна в рамках пакета помощи закупит 18 новых систем Archer и дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на сумму 327 млн долларов. Таким образом, в целом у Украины будет уже 44 таких артиллерийских системы. Украинские воины подтвердили их эффективность против российских целей.

Также Швеция закупит материальные средства на сумму 190 млн долларов в морской сфере. Речь идет о мобильных прибрежных радиолокационных системах, новых судах обеспечения с гранатометами и беспилотными системами. 32 переданные катера Combat boat 90 получат дополнительные датчики, вооружение и радары.

Кроме того, Швеция предоставит 500 мотоциклов и оборудование для поддержки авиабаз - грузовики и тракторы - на сумму 12,7 млн долларов.

