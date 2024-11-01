Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото)

Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (Getty Images)

Польша начала строить линии укреплений на границе с Россией. Проект планируют завершить до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Речь идет о проекте под названием "Восточный щит". "Началось строительство "Восточного щита". Первые работы у границы с Россией", - написал Туск. Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (x.com/donaldtusk) Несколько дней назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камш также объявил о начале строительства. В рамках проекта Польша планирует построить укрепления и заборы вдоль 400 километров границы с Беларусью и Россией, выкопать 800 километров рвов, оборудовать минные поля, установить противотанковые ежи и т.п. Строительство планируют завершить до 2028 года. Как ранее объяснял Туск, "Восточный щит" предназначен для сдерживания потенциального агрессора. Он назвал проект инвестициями в безопасность. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.