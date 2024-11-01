ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото)

Варшава, Пятница 01 ноября 2024 12:28
UA EN RU
Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото) Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша начала строить линии укреплений на границе с Россией. Проект планируют завершить до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Речь идет о проекте под названием "Восточный щит".

"Началось строительство "Восточного щита". Первые работы у границы с Россией", - написал Туск.

Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото)

Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (x.com/donaldtusk)

Несколько дней назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камш также объявил о начале строительства.

В рамках проекта Польша планирует построить укрепления и заборы вдоль 400 километров границы с Беларусью и Россией, выкопать 800 километров рвов, оборудовать минные поля, установить противотанковые ежи и т.п. Строительство планируют завершить до 2028 года.

Как ранее объяснял Туск, "Восточный щит" предназначен для сдерживания потенциального агрессора. Он назвал проект инвестициями в безопасность. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

Конфликт между Польшей и Беларусью

Конфликт Польши и Беларуси длится несколько лет. Спусковым крючком был миграционный кризис на границе, когда Беларусь направила незаконных мигрантов к польской границе.

Конфликт обострился в начале полномасштабной войны в Украине. Ранее Польша заявила об укреплении границы с Беларусью. Также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.

Ранее Польша и страны Балтии предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дональд Туск Российская Федерация Граница с РФ
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте