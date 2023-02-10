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"Укроборонпром" планирует производство нового вооружения вместе с чешских производителем

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Пятница 10 февраля 2023 14:16
"Укроборонпром" планирует производство нового вооружения вместе с чешских производителем Фото: "Укроборонпром" планирует производство нового вооружения вместе с чешских производителем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует производить новое вооружение вместе с чешским производителем бронированной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Наталии Сад в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, украинский концерн заключил международный документ с чешским производителем бронированной техники.

"С ними мы планируем производить, ремонтировать, разрабатывать новые образцы вооружения, в частности, в бронетанковой отрасли. Первые образцы техники появятся уже очень скоро", - рассказала она.

Кроме того, Сад отметила, что "Укроборонпром" хочет сконцентрироваться на изготовлении всей линейки снарядов советских калибров.

"Нам постоянно нужно искать резервы, чтобы весомо отвечать противнику. В фокусе – вся линейка снарядов советских калибров. Мы заточены на то, чтобы возобновить производство всей линейки боеприпасов", - сказала спикер компании.

Как сообщалось, "Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

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