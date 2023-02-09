ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совместно со страной НАТО. "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин

Новина українською →
Четверг 09 февраля 2023 18:05
Совместно со страной НАТО. "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин Фото: "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин совместно со страной НАТО (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Как сообщается, недавно был заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, и уже скоро их получат украинские военные.

В концерне уточнили, что 120-мм мины производятся по современным технологиям. При этом производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Отмечено также, что этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии др 7-ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров. Он является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Укроборонпром
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов