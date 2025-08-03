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Впервые за 600 лет. На Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова

Фото: На Камчатке произошло первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Камчатском полуострове произошло извержение вулкана Крашенинникова - первого за 600 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Это связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке России в начале недели.

По данным Института вулканологии и сейсмологии, последнее зафиксированное извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.

Руководитель Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольга Гирина отметила, что нынешнее извержение - первое подтвержденное исторически за шесть веков.

Извержение произошло ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.

Ранее на этой неделе на Камчатке также активизировался вулкан Ключевский - самый высокий и один из самых активных в мире. Его извержение наблюдали несколько раз в последние годы.

Кроме того, в воскресенье на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой около 7 баллов.

По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук и Геологической службы США, а также Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, предупреждений о цунами после этого землетрясения не было.

В то же время Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило о возможных волнах цунами в трех районах Камчатского полуострова после воскресного землетрясения.

Извержения вулканов на Камчатке и мощные землетрясения свидетельствуют о повышенной сейсмической активности региона, что требует пристального внимания со стороны спасательных служб и местных властей.

Землетрясение на Камчатке

Напомним, что 30 июля по киевскому времени в России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов.

В России уже назвали это землетрясение самым мощным с 1952 года, когда погибло более двух тысяч человек в регионе.

Что ждать от землетрясения, РБК-Украина собрало в своем материале. Также мы рассказывали, где находится Камчатка, на которой произошло это чрезвычайное происшествие.

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