Впервые за 600 лет. На Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова

На Камчатском полуострове произошло извержение вулкана Крашенинникова - первого за 600 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Это связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке России в начале недели.
По данным Института вулканологии и сейсмологии, последнее зафиксированное извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.
Руководитель Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольга Гирина отметила, что нынешнее извержение - первое подтвержденное исторически за шесть веков.
Извержение произошло ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.
Ранее на этой неделе на Камчатке также активизировался вулкан Ключевский - самый высокий и один из самых активных в мире. Его извержение наблюдали несколько раз в последние годы.
Кроме того, в воскресенье на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой около 7 баллов.
По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук и Геологической службы США, а также Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, предупреждений о цунами после этого землетрясения не было.
В то же время Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило о возможных волнах цунами в трех районах Камчатского полуострова после воскресного землетрясения.
Извержения вулканов на Камчатке и мощные землетрясения свидетельствуют о повышенной сейсмической активности региона, что требует пристального внимания со стороны спасательных служб и местных властей.
Напомним, что 30 июля по киевскому времени в России у берегов Камчатки, что на Дальнем Востоке, произошло сильное землетрясение. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов.
В России уже назвали это землетрясение самым мощным с 1952 года, когда погибло более двух тысяч человек в регионе.
Что ждать от землетрясения, РБК-Украина собрало в своем материале. Также мы рассказывали, где находится Камчатка, на которой произошло это чрезвычайное происшествие.