Впервые за 6 лет: "Укрзализныця" повышает цены на чай и кофе в поездах

Что подорожает

Обновленные цены будут касаться:

классического чая (до 20 гривен),

кофе "3 в 1",

растворимого кофе,

газированной и негазированной воды.

Почему растут цены

Как объясняют в "Укрзализныце", повышение связано с ростом стоимости сырья, энергоносителей, логистики и инфляции в течение последних шести лет. Даже после обновления стоимость чая остается ниже среднерыночной и позволяет покрыть только операционные расходы.

В то же время в скоростных поездах Интерсити+ цены не изменятся. Также на прежнем уровне останется стоимость горячих обедов в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования.

Ассортимент "Укрзализныци"

Всего в поездах "Укрзализныци" пассажиры могут заказать:

3 вида классического чая,

3 вида авторского чая,

дрип-кофе и капсульный кофе,

снеки и десерты.

В международных поездах подают десерты, а в детских вагонах - меню от Евгения Клопотенко. Также тестируют полноценные ланчи: деруны, плов, картофель с курицей и сырники.

В компании отмечают, что несмотря на изменение цен на напитки, стоимость билетов для социальных категорий пассажиров остается постоянной с начала полномасштабного вторжения.