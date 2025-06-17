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Впервые за 6 лет: "Укрзализныця" повышает цены на чай и кофе в поездах

Фото: "Укрзализныця" повышает цены на чай и кофе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 18 июня "Укрзализныця" впервые с 2018 года повышает цены на напитки в поездах дальнего следования. В частности, стоимость классического чая вырастет с 10 до 20 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Что подорожает

Обновленные цены будут касаться:

  • классического чая (до 20 гривен),
  • кофе "3 в 1",
  • растворимого кофе,
  • газированной и негазированной воды.

Почему растут цены

Как объясняют в "Укрзализныце", повышение связано с ростом стоимости сырья, энергоносителей, логистики и инфляции в течение последних шести лет. Даже после обновления стоимость чая остается ниже среднерыночной и позволяет покрыть только операционные расходы.

В то же время в скоростных поездах Интерсити+ цены не изменятся. Также на прежнем уровне останется стоимость горячих обедов в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования.

Ассортимент "Укрзализныци"

Всего в поездах "Укрзализныци" пассажиры могут заказать:

  • 3 вида классического чая,
  • 3 вида авторского чая,
  • дрип-кофе и капсульный кофе,
  • снеки и десерты.

В международных поездах подают десерты, а в детских вагонах - меню от Евгения Клопотенко. Также тестируют полноценные ланчи: деруны, плов, картофель с курицей и сырники.

В компании отмечают, что несмотря на изменение цен на напитки, стоимость билетов для социальных категорий пассажиров остается постоянной с начала полномасштабного вторжения.

Ранее РБК-Украина писало, что в приложении "Укрзализныци" есть функция автоматического мониторинга и покупки билетов. Пассажиры могут отслеживать наличие мест по маршруту или конкретному поезду, а при появлении билетов система автоматически их выкупает. Опция доступна после авторизации через "Дія.Підпис".

Также мы рассказывали, от чего зависит цена на билеты на поезд. Так, в компании рассказали, что цены на железнодорожные билеты в Украине регулирует государство, а не "Укрзализныця". Стоимость зависит от типа вагона, скорости поезда, дня недели, сезона и комфорта. Даже в вагонах одного класса цены могут отличаться из-за разного состояния и оснащения вагонов.

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