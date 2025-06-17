Вперше за 6 років: "Укрзалізниця" підвищує ціни на чай і каву в поїздах

З 18 червня "Укрзалізниця" вперше з 2018 року підвищує ціни на напої у поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість класичного чаю зросте з 10 до 20 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Оновлені ціни стосуватимуться:
Як пояснюють в "Укрзалізниці", підвищення пов'язане зі зростанням вартості сировини, енергоносіїв, логістики та інфляції протягом останніх шести років. Навіть після оновлення вартість чаю залишається нижчою за середньоринкову і дає змогу покрити лише операційні витрати.
Водночас у швидкісних поїздах Інтерсіті+ ціни не зміняться. Також на попередньому рівні залишиться вартість гарячих обідів у межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення.
Загалом у поїздах "Укрзалізниці" пасажири можуть замовити:
У міжнародних поїздах подають десерти, а в дитячих вагонах - меню від Євгена Клопотенка. Також тестують повноцінні ланчі: деруни, плов, картоплю з куркою та сирники.
У компанії наголошують, що попри зміну цін на напої, вартість квитків для соціальних категорій пасажирів залишається сталою з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше РБК-Україна писало, що у застосунку "Укрзалізниці" є функція автоматичного моніторингу й купівлі квитків. Пасажири можуть відстежувати наявність місць за маршрутом або конкретним поїздом, а при появі квитків система автоматично їх викуповує. Опція доступна після авторизації через "Дія.Підпис".
Також ми розповідали, від чого залежить ціна на квитки на поїзд. Так, у компанії розповіли, що ціни на залізничні квитки в Україні регулює держава, а не "Укрзалізниця". Вартість залежить від типу вагона, швидкості поїзда, дня тижня, сезону та комфорту. Навіть у вагонах одного класу ціни можуть різнитися через різний стан і оснащення вагонів.
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