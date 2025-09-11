Впервые за 30 лет: по всей Германии сегодня прозвучали сирены
В Германии сегодня состоялся общенациональный День предупреждения. Впервые за три десятилетия улицы городов наполнил звук сирен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlin.
В четверг, 11 сентября, по всей Германии состоялся общенациональный День предупреждения. Власти проверили системы оповещения - от мобильных сообщений и телевизионных объявлений до сирен, которые впервые за три десятилетия снова прозвучали в Берлине.
Как проходило испытание
В 11:00 в столице и земле Бранденбург одновременно сработали более 200 сирен, установленных в последние годы. Громкий звук, нарастающий и стихающий в течение минуты, должен был предупредить население о возможной опасности. В 11:45 систему завершили минутным непрерывным сигналом.
Жители также получили оповещения на мобильные телефоны и могли слышать объявления по радио и телевидению.
Почему это важно
Сирены в Берлине были демонтированы еще в 1993 году, ведь тогда их считали ненужными. Однако изменение ситуации с безопасностью заставило власти вернуть эту систему.
До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен, а в течение двух лет добавить еще более 100 - в основном в отдаленных районах.
Сотрудничество с армией и техника от правительства
Кроме традиционных методов предупреждения, Германия расширяет сотрудничество с Бундесвером. Это включает возможность использования инфраструктуры и транспортных путей военными в случае чрезвычайной ситуации.
Федеральное правительство также обеспечивает страну специализированными машинами для пожарных, медиков и спасателей. Всего планируют предоставить около 630 таких автомобилей.
Власти призывают к личной ответственности
Представители берлинского Сената отмечают, что даже при наличии современных систем оповещения каждый житель должен быть готовым самостоятельно действовать в кризисных условиях. Это касается и стихийных бедствий, и техногенных аварий, и военных угроз.
"Среди населения должно быть понимание личной ответственности. Каждый должен подумать о том, как информировать себя и как действовать", - подчеркнула представительница внутренней администрации Сената Фридерике фон Гольтум.
Европа не исключает войну с РФ
Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе также начали опасаться агрессии Москвы. Как следствие, уже сейчас ряд стран Европы активно занимается усилением и укреплением своей армии и даже готовит планы и стратегии отражения возможного нападения.
Например, немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом. Сейчас же страна активно готовит бункеры и хранилища на случай вторжения.
Польша также готовится к потенциальной войне с Россией. В стране создали курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины.
Мы также сообщали в конце августа, что Литва установила "зубы дракона" рядом с границей РФ и Беларуси. Их поставили в ряде неиспользуемых контрольно-пропускных пунктов.