Вперше за 30 років: по всій Німеччині сьогодні пролунали сирени

У Німеччині сьогодні відбувся загальнонаціональний День попередження. Вперше за три десятиліття вулиці міст наповнив звук сирен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlin .

У четвер, 11 вересня, по всій Німеччині відбувся загальнонаціональний День попередження. Влада перевірила системи оповіщення - від мобільних повідомлень і телевізійних оголошень до сирен, які вперше за три десятиліття знову пролунали в Берліні.

Як проходило випробування

О 11:00 у столиці та землі Бранденбург одночасно спрацювали понад 200 сирен, встановлених останніми роками. Гучний звук, що наростав і стишався протягом хвилини, мав попередити населення про можливу небезпеку. О 11:45 систему завершили хвилинним безперервним сигналом.

Жителі також отримали сповіщення на мобільні телефони та могли чути оголошення по радіо і телебаченню.

Чому це важливо

Сирени у Берліні були демонтовані ще у 1993 році, адже тоді їх вважали непотрібними. Однак зміна ситуації з безпекою змусила владу повернути цю систему.

До кінця року в Берліні планують активувати 450 сирен, а протягом двох років додати ще понад 100 - здебільшого у віддалених районах.

Співпраця з армією та техніка від уряду

Окрім традиційних методів попередження, Німеччина розширює співпрацю з Бундесвером. Це включає можливість використання інфраструктури та транспортних шляхів військовими у разі надзвичайної ситуації.

Федеральний уряд також забезпечує країну спеціалізованими машинами для пожежних, медиків та рятувальників. Загалом планують надати близько 630 таких автомобілів.

Влада закликає до особистої відповідальності

Представники берлінського Сенату наголошують, що навіть за наявності сучасних систем оповіщення кожен житель має бути готовим самостійно діяти у кризових умовах. Це стосується і стихійних лих, і техногенних аварій, і воєнних загроз.