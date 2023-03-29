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В Чернобыле показали"краснокнижную" птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото)

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Чернобыль, Среда 29 марта 2023 09:55
В Чернобыле показали"краснокнижную" птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото) В Чернобыле показали черного аиста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике обитают разнообразные животные и птицы, чувствующие здесь себя спокойно и свободно. Встречаются среди них и виды, занесенные в Красную книгу.

Так, на странице заповедника в Facebook показали редкого гостя тут - черного аиста.

Что известно о черном аисте

В отличие от белого аиста, черный никогда не селится рядом с человеческим жилищем. Тем не менее люди всегда интересовались антиподом белых аистов.

Для гнездования птица выбирает глухие районы с большим количеством лесов и болот. Им важно, чтобы старые деревья были с раскидистой кроной.

В Чернобыльском заповеднике черный аист – типичная гнездовая птица. Здесь проживает примерно 25 пар.

Обычно на зиму они мигрируют в Африку, часто останавливаясь на территории водно-болотных угодий Израиля.

Отметим, что черный аист (Ciconia nigra) занесен в Красную книгу Украины.

В Чернобыле показали&quot;краснокнижную&quot; птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото)В Чернобыле показали&quot;краснокнижную&quot; птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото)В Чернобыле показали&quot;краснокнижную&quot; птицу, которая никогда не селится рядом с людьми (фото)В Чернобыле обитает черный аист (фото: Сергей Домашевский)

Аисты начинают летать в возрасте около 2-х месяцев. Половая зрелость наступает в три года. Последние 7 лет из-за засухи, приведшей к ограничению пищевых ресурсов, большинство пар не выращивают птенцов, а только ремонтируют или строят гнезда, держась гнездовых участков.

На территории Заповедника главный враг черного аиста – орлан-белохвост. Орланы охотятся на взрослых аистов и иногда забирают больших птенцов из гнезд. С 2012 по 2023 год в гнездах и под гнездами орланов обнаружены остатки 15 черных аистов.

Напомним, что в Чернобыле расцвело редкое "краснокнижное" растение.

Также мы рассказывали о животных, поднимающих уровень воды в реках, чтобы защитить свои дома.

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