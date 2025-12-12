ua en ru
Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото)

Россия, Пятница 12 декабря 2025 17:53
UA EN RU
Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото) Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)
Автор: Сергей Козачук

В Белгороде возле детского сада упала российская авиабомба. Вероятно, во время того, как самолет мог лететь бомбить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что произошло падение боеприпаса, взрывотехники министерства обороны "принимают решение о его утилизации".

Все люди, которые находились в детском саду, были перемещены в безопасное место, а оперативные службы продолжают эвакуацию жителей в радиусе 300 метров.

По предварительной информации, как сообщает телеграм-канал "Пепел Белгород", причиной инцедента стало падение российской авиабомбы, что подтверждает характерная воронка на месте происшествия.

Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото)Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет, ситуация контролируется экстренными службами.

Упала рядом. Россияне едва не сбросили авиабомбу на детский сад в Белгороде (фото)Фото: в Белгороде авиабомба упала возле детского сада (t.me/belpepel)

Падения российских авиабомб в Белгороде происходят регулярно.

Так, 6 декабря российский бомбардировщик сбросил ФАБ на жилой дом на Дальнем переулке. Тогда пострадал один человек, а около 15 тысяч абонентов остались без электричества, которое восстановили через несколько часов.

Ранее мы сообщали об ударах ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных районах области - в частности, 27 марта в селе Бессоновка. Авиаудар РФ с применением ФАБ-250 по территории региона был зафиксирован 22 марта.

Напомним, увеличение авиаударов совпадает с действиями российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу и захватили несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

