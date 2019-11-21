Повернення катерів Україні обговорювалося телефоном без додаткових умов, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що не давав російській стороні жодних обіцянок для повернення кораблів

Питання повернення із російського полону українських військових катерів, які рік тому були захоплені біля Керченської протоки, обговорювалося телефоном. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у ході брифінгу в Очакові, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, жодних додаткових умов для повернення кораблів не було і українська сторона не давала в обмін на кораблі жодних обіцянок.

"Я домовився ні на яких умовах (про повернення, - ред.), а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого в обмін не обіцяв. Але мені здавалось, і нам здається, і не просто здається - ми знаємо, що ми праві. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, президент не уточнив про телефонні розмови нічого та з ким саме були ці розмови. Проте у серпні Зеленський мав телефонну розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Сторони погодили нормандську зустріч та підписання нових документів.

Нагадаємо, перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулась у липні 2019 року. Тоді у Кремлі повідомили, що обговорювалися зокрема питання повернення утримуваних осіб.

Додамо, Зеленський в Очакові псля огляду повернених додому катерів зазначив, що їх ремонт триватиме три місяці.

У травні 2019 Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків, які були затримані восени минулого року, а також повернути Україні захоплені військові кораблі.