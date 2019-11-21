ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повернення катерів Україні обговорювалося телефоном без додаткових умов, - Зеленський

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 02:42
Повернення катерів Україні обговорювалося телефоном без додаткових умов, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що не давав російській стороні жодних обіцянок для повернення кораблів

Питання повернення із російського полону українських військових катерів, які рік тому були захоплені біля Керченської протоки, обговорювалося телефоном. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у ході брифінгу в Очакові, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, жодних додаткових умов для повернення кораблів не було і українська сторона не давала в обмін на кораблі жодних обіцянок.

"Я домовився ні на яких умовах (про повернення, - ред.), а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого в обмін не обіцяв. Але мені здавалось, і нам здається, і не просто здається - ми знаємо, що ми праві. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, президент не уточнив про телефонні розмови нічого та з ким саме були ці розмови. Проте у серпні Зеленський мав телефонну розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Сторони погодили нормандську зустріч та підписання нових документів.

Нагадаємо, перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулась у липні 2019 року. Тоді у Кремлі повідомили, що обговорювалися зокрема питання повернення утримуваних осіб.

Додамо, Зеленський в Очакові псля огляду повернених додому катерів зазначив, що їх ремонт триватиме три місяці.

У травні 2019 Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків, які були затримані восени минулого року, а також повернути Україні захоплені військові кораблі.

У ВМС розповіли про стан повернутих Росією кораблів Повернені РФ кораблі перевірили на наявність вибухівки
Новини України корабльвмс Украинывозвращение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся