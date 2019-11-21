Возвращение катеров Украине обсуждалось телефоном без дополнительных условий, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что не давал российской стороне никаких обещаний для возвращения кораблей

Вопрос возвращения из российского плена украинских военных катеров, которые год назад были захвачены возле Керченского пролива, обсуждался телефону. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Очакове, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

"Я договорился ни на каких условиях (о возвращении, - ред.), а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего в обмен не обещал. Но мне казалось, и нам кажется, и не просто кажется - мы знаем, что мы правы. Поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, президент не уточнил про телефонные разговоры ничего и с кем именно были эти разговоры. Однако в августе Зеленский имел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны согласовали нормандскую встречу и подписание новых документов.

Напомним, первая телефонная беседа Зеленского и Путина состоялась в июле 2019 года. Тогда в Кремле сообщили, что обсуждались в том числе вопросы возврата удерживаемых лиц.

Добавим, Зеленский в Очакове после осмотра возвращенных домой катеров отметил, что их ремонт продлится три месяца.

В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, а также вернуть Украине захваченные военные корабли.