ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возвращение катеров Украине обсуждалось телефоном без дополнительных условий, - Зеленский

Новости » Общество     21.11.2019 - 02:42
Возвращение катеров Украине обсуждалось телефоном без дополнительных условий, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что не давал российской стороне никаких обещаний для возвращения кораблей

Вопрос возвращения из российского плена украинских военных катеров, которые год назад были захвачены возле Керченского пролива, обсуждался телефону. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Очакове, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

"Я договорился ни на каких условиях (о возвращении, - ред.), а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего в обмен не обещал. Но мне казалось, и нам кажется, и не просто кажется - мы знаем, что мы правы. Поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, президент не уточнил про телефонные разговоры ничего и с кем именно были эти разговоры. Однако в августе Зеленский имел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны согласовали нормандскую встречу и подписание новых документов.

Напомним, первая телефонная беседа Зеленского и Путина состоялась в июле 2019 года. Тогда в Кремле сообщили, что обсуждались в том числе вопросы возврата удерживаемых лиц.

Добавим, Зеленский в Очакове после осмотра возвращенных домой катеров отметил, что их ремонт продлится три месяца.

В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, а также вернуть Украине захваченные военные корабли.

В ВМС рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей Возвращенные РФ корабли проверили на наличие взрывчатки
Новости Украины корабльвмс Украинывозвращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь