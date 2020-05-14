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Відновлення чемпіонату Англії можуть відкласти

Новини » Спорт     14.05.2020 - 09:41
Відновлення чемпіонату Англії можуть відкласти

Причиною називається занепокоєння футболістів і тренерів

Поновлення футбольного сезону англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), припиненого через пандемію коронавірусу, може бути перенесено як мінімум на 19 червня. Про це повідомляє hhe Telegraph.

Відновлення поточного розіграшу було заплановано на 11 червня. Нова дата пов'язана з побоюваннями, висловленими на зборах футболістів та тренерів команд АПЛ, що клубам не вистачить часу на підготовку до первісної дати. У зв'язку з цим керівництво ліги готове перенести дату відновлення.

Сезон відновиться, якщо на це дасть дозвіл уряд Великобританії. В середині травня клуби можуть відновити тренування.

Чемпіонат Англії, як і інші спортивні змагання у світі, призупинено через пандемію коронавірусу. Лідирує в турнірній таблиці "Ліверпуль". Для першого за 30 років чемпіонського титулу підопічним Юргена Клоппа необхідно одержати ще дві перемоги.

Нагадаємо, футбольний сезон в Англії може бути завершений достроково за умови, якщо команди виступлять проти проведення матчів на нейтральних полях.

Теги Новини України чемпионат АнглиивозобновлениеФутбол
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