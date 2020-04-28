Клуби АПЛ обговорять терміни відновлення сезону

Фото: АПЛ близька до відновлення (premierleague.com)

Повернення чемпіонату заплановано на 8 червня

Представники клубів англійської Прем'єр-ліги 1 травня зустрінуться в рамках відеоконференції, щоб обговорити плани відновлення сезону-2019/2020 року, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Goal.

Сезон може поновитися вже 8 червня, а завершиться в кінці липня. Запропонований графік означає, що клуби повинні повернутися до повноцінних тренувань з 18 травня, і саме в цьому напрямку і працюють команди, послаблюючи свої карантинні заходи.

Напередодні "Арсенал", "Евертон" і "Вест Хем" дозволили гравцям повернутися на клубні бази, але попередили, що вони повинні продовжувати дотримуватися правил дистанціювання. "Тоттенхем" також збирається частково відкрити свій тренувальний центр для основної команди.

Матчі, ймовірно, доведеться проводити без уболівальників на стадіонах, а перед відновленням турніру футболісти і персонал пройдуть обов'язкове тестування на коронавірус.

Сезон англійської Прем'єр-ліги був припинений через коронавірус 13 березня.