Футболісти АПЛ побоюються занадто раннього відновлення сезону

Фото: гравці АПЛ бояться занадто раннього відновлення сезону (premierleague.com)

Ризик зараження коронавірусом все ще залишається досить великим

Футболісти клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) побоюються того, що сезон буде відновлено раніше, ніж це стане безпечно. Про це пише The Telegraph.

Вони вважають, що навіть за порожніх трибун ризик заразитися коронавірусом занадто великий.

Зазначається, що клуби і керівництво ліги незадоволені тим, що влада Великобританії намагаються якомога швидше відновити сезон. На їхню думку, уряд таким чином намагається відвести від себе критику і підняти дух населення.

В цей момент міністри ведуть переговори з лігою про якнайшвидше відновлення сезону, однак в Прем'єр-ліги й клубів є сумніви щодо логістики та безпеки проведення ігор.

Нагадаємо, представники клубів АПЛ 1 травня зустрінуться в рамках відеоконференції, щоб обговорити плани відновлення чемпіонату. Сезон може стартувати вже 8 червня.

Уточнюється, що матчі будуть проходити без уболівальників на стадіонах, а самі футболісти та персонал пройдуть обов'язкове тестування на коронавірус.

Розіграш чемпіонату країни був припинений 13 березня через пандемію. На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38. Лідируючому в турнірній таблиці "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.