В чемпіонаті Англії назвали умову дострокового завершення сезону

Фото: АПЛ готується до потенційного відновлення (premierleague.com)

Якщо клуби не погодяться грати в нейтральному місці

Сезон Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) може бути завершений достроково за умови, якщо команди виступлять проти проведення матчів на нейтральних полях. Про це поінформував виконавчий директор Асоціації тренерів Річард Біван, повідомляє Goal.

За словами функціонера, варіант з проведенням ігор на нейтральних стадіонах повинні підтримати 14 команд з 20-ти При цьому відомо, що "Астон Вілла" вже виступила проти.

"Уряд дасть зрозуміти, якщо ще не дало, що проведення домашніх матчів на заповнених стадіонах ставить під сумнів можливість дотримання правила соціального дистанціювання", - заявив Біван.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ обговорювали ідею скорочення тривалості матчів серед інших варіантів відновлення сезону.

Сезон в Англії, як і в більшості європейських чемпіонатів, був припинений через пандемію коронавірусу. АПЛ розраховує відновити нинішню кампанію 8 червня.

Нагадаємо, Бундесліга планує відновитися в другій половині травня. Своєю чергою, в Нідерландах і Франції оголосили про дострокове завершення чемпіонатів. Ередивізія завершена без визначення переможця. У Лізі 1 чемпіоном визнали лідируючого в турнірній таблиці "Парі Сен-Жермен".