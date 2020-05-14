Возобновление чемпионата Англии могут отложить

Фото: АПЛ готовится к возобновлению (premierleague.com)

Причиной называется беспокойство футболистов и тренеров

Возобновление футбольного сезона английской Премьер-лиги (АПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса, может быть перенесено как минимум на 19 июня. Об этом сообщает The Telegraph.

Возобновление текущего розыгрыша было запланировано на 11 июня. Новая дата связанна с опасениями, высказанными на собрании футболистов и тренеров команд АПЛ, что клубам не хватит времени на подготовку к первоначальной дате. В связи с этим руководство лиги готово перенести дату возобновления.

Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль". Для первого за 30 лет чемпионского титула подопечным Юргена Клоппа необходимо одержать еще две победы.

Напомним, футбольный сезон в Англии может быть завершен досрочно при условии, если команды выступят против проведения матчей на нейтральных полях.