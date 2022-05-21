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Можливості для самозахисту. У Зеленського пояснили, що очікує Україна від держав-гарантів

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Київ, Субота 21 травня 2022 13:26
Можливості для самозахисту. У Зеленського пояснили, що очікує Україна від держав-гарантів Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує, що держави, які в майбутньому стануть гарантами безпеки, посилять співпрацю. Зокрема, допоможуть Україні покращити власну обороноздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Україна довела свою стійкість на полях битв, тому забезпечення максимальних можливостей для самозахисту має стати одним з наріжних каменів цих угод. Жодні гарантії безпеки від третіх сторін не можуть повністю замінити потужного оборонного потенціалу", - зазначив Єрмак.

За його словами, Україна очікує, що держави-гаранти знімуть політично обумовлені обмеження на постачання конвенційних озброєнь, а також посилять військово-технічні інтеграції та оборонні взаємодії.

Крім того, це не виключає санкції проти Росії, які будуть слугувати запобіжником від повторного нападу.

Нагадаємо, раніше Єрмак пояснив, що договір про гарантії безпеки будується на нормах необхідного дотримання обов'язків, але, якщо якась країна відмовиться, умови може виконати інша держава.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не виступатиме гарантом безпеки для України.

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