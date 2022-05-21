Можливості для самозахисту. У Зеленського пояснили, що очікує Україна від держав-гарантів

Україна очікує, що держави, які в майбутньому стануть гарантами безпеки, посилять співпрацю. Зокрема, допоможуть Україні покращити власну обороноздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Україна довела свою стійкість на полях битв, тому забезпечення максимальних можливостей для самозахисту має стати одним з наріжних каменів цих угод. Жодні гарантії безпеки від третіх сторін не можуть повністю замінити потужного оборонного потенціалу", - зазначив Єрмак.

За його словами, Україна очікує, що держави-гаранти знімуть політично обумовлені обмеження на постачання конвенційних озброєнь, а також посилять військово-технічні інтеграції та оборонні взаємодії.

Крім того, це не виключає санкції проти Росії, які будуть слугувати запобіжником від повторного нападу.