Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих немає
Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих і жертв немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці.
З рейок зійшов локомотив і трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357. На місце події виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідується.
Зараз пасажири першого вагона пересаджені в інші вагони, приймається рішення про можливість прослідування поїзда далі.
Через інцидент в дорозі затримається і зустрічний поїзд №358 Київ-Рахів.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів будемо інформувати додатково", - повідомляють представники "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Одеси.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає два додаткових потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.