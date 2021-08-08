Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих немає

Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих і жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці .

З рейок зійшов локомотив і трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357. На місце події виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідується.

Зараз пасажири першого вагона пересаджені в інші вагони, приймається рішення про можливість прослідування поїзда далі.

Через інцидент в дорозі затримається і зустрічний поїзд №358 Київ-Рахів.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів будемо інформувати додатково", - повідомляють представники "Укрзалізниці".