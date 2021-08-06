ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд в Одесу

Новость на русском →
П'ятниця 06 серпня 2021 14:13
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд в Одесу Фото: УЗ призначила додатковий поїзд в Одесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Одесу буде курсувати додатковий поїзд. Він буде відправлятися із Чернівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Курсування поїзда №274/273 Чернівці-Одеса почнеться вже з 7 серпня.

З Чернівців він вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

З Одеси - 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах.

З Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси - о 15:47.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає два додаткові потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поезд
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація