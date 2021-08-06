"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд в Одесу
Фото: УЗ призначила додатковий поїзд в Одесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесу буде курсувати додатковий поїзд. Він буде відправлятися із Чернівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Курсування поїзда №274/273 Чернівці-Одеса почнеться вже з 7 серпня.
З Чернівців він вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.
З Одеси - 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах.
З Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси - о 15:47.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає два додаткові потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.