Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших нет
Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших и жертв нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Укрзализныци.
С рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется.
Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.
Из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев-Рахов.
"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - сообщают представители "Укрзализныци".
Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать до Рахова и Одессы.