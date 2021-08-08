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Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших нет

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Тернополь, Воскресенье 08 августа 2021 00:36
Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших нет Фото: возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Укрзализныци.

С рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется.

Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.

Из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев-Рахов.

"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - сообщают представители "Укрзализныци".

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать до Рахова и Одессы.

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Укрзализныця
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