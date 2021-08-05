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УЗ призначила два додаткові потяги з Києва: графік руху

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 13:17
УЗ призначила два додаткові потяги з Києва: графік руху Фото: УЗ призначила два додаткові потяги з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" запускає два додаткові потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, з 6 серпня починає рух нічний потяг №217/218 Київ-Рахів:

  • відправлення з Києва відбуватиметься по парних числах о 14:28;
  • зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20.

Крім цього, з 9 серпня почне курсувати потяг №287/288 Київ-Одеса через день по непарних числах до кінця літа:

  • з Києва вирушатиме о 00:55;
  • зворотно з Одеси відправлятиметься о 13:33.

У прес-службі попереджають, що 21 серпня потяг напрямком Київ-Одеса з технічних причин не курсуватиме.

Крім того, УЗ додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.

Нагадаємо, що вчора розпочав свій рух додатковий потяг №110/109 Львів-Херсон.

Зазначимо, що сьогодні буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ-Відень.

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