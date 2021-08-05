УЗ призначила два додаткові потяги з Києва: графік руху
Фото: УЗ призначила два додаткові потяги з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" запускає два додаткові потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Так, з 6 серпня починає рух нічний потяг №217/218 Київ-Рахів:
- відправлення з Києва відбуватиметься по парних числах о 14:28;
- зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20.
Крім цього, з 9 серпня почне курсувати потяг №287/288 Київ-Одеса через день по непарних числах до кінця літа:
- з Києва вирушатиме о 00:55;
- зворотно з Одеси відправлятиметься о 13:33.
У прес-службі попереджають, що 21 серпня потяг напрямком Київ-Одеса з технічних причин не курсуватиме.
Крім того, УЗ додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.
Нагадаємо, що вчора розпочав свій рух додатковий потяг №110/109 Львів-Херсон.
Зазначимо, що сьогодні буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ-Відень.