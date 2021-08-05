УЗ призначила два додаткові потяги з Києва: графік руху

"Укрзалізниця" запускає два додаткові потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, з 6 серпня починає рух нічний потяг №217/218 Київ-Рахів:

відправлення з Києва відбуватиметься по парних числах о 14:28;

зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20.

Крім цього, з 9 серпня почне курсувати потяг №287/288 Київ-Одеса через день по непарних числах до кінця літа:

з Києва вирушатиме о 00:55;

зворотно з Одеси відправлятиметься о 13:33.

У прес-службі попереджають, що 21 серпня потяг напрямком Київ-Одеса з технічних причин не курсуватиме.

Крім того, УЗ додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.