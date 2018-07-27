У Північній Кароліні при гасінні лісової пожежі загинула одна людина, ще троє постраждали

Оператор бульдозера загинув при спробі стримати поширення вогню

При гасінні лісової пожежі у Північній Кароліні (США) загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що при гасінні лісової пожежі загинув оператор бульдозера, який намагався стримати поширення вогню. За словами прес-секретаря місцевої пожежної служби Скотта Макліна, бульдозер спеціально наймали для участі в ліквідації пожежі. Він також зазначив, що тіло загиблого було виявлено вчора ввечері.

Також повідомляється, що як мінімум троє пожежників постраждали. Маклін підкреслив, що лісова пожежа в Північній Кароліні "знищує все на своєму шляху".

LATEST: Explosive wildfire in Northern California has burned dozens of homes, injured firefighters and civilians, and reached the city of Redding, officials say. https://t.co/8TPBY72Rec pic.twitter.com/cHat4HxJ1n — ABC News (@ABC) July 27, 2018

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ направить до Швеції рятувальну авіацію для ліквідації лісових пожеж. У середу, 25 липня, МВС отримало запит від Євроатлантичного координаційного центру на виділення допомоги в гасінні лісових пожеж. Зазначимо, зараз у Швеції триває 40 активних пожеж в регіонах Евлеборг, Даларна і Емтланд, їх кількість постійно збільшується.