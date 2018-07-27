Лісова пожежа в Німеччині: селище під Берліном можуть евакуювати

Пожежники намагаються не допустити поширення полум'я на житлові райони

У Німеччині велика лісова пожежа загрожує населеному пункту Фыхтенвальде під Потсдамом, лише за кілька десяткыв кілометрів від Берліна. Про це повідомляє DW.

Влада федеральної землі Бранденбург у четвер, 26 липня, закликали населення селища бути готовими до можливої евакуації.

Вогнем охоплено близько 90 гектарів соснового лісу, в його гасінні задіяні близько 200 пожежників, які намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони.

Як відзначає видання, через пожежу на автобанах біля Потсдама утворилися багатокілометрові затори, деякі відрізки трас повністю перекриті через клуби диму і для вільного проїзду пожежних машин.

Загроза лісових пожеж особливо велика в Бранденбурзі, вкритому сосняком, внаслідок тривалої посухи.

Земельні влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 26, 2018

Нагадаємо, в МВС Греції вважають, що великі лісові пожежі в районі Афін могли виникнути через підпали.