Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний корабель РФ

Фото: корабель "Юрий Иванов" (sudostroenie.info)

Військові помітили корабель "Юрий Иванов"

Біля латвійського кордону 25 грудня збройні сили (ЗС) Латвії зафіксували розвідувальний корабель (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ЗС Латвії.

Повідомляється, що військові помітили корабель "Юрий Иванов".

Нагадаємо, що в той же день патрульні літаки НАТО зафіксували розвідувальний літак Російської Федерації біля кордонів Латвії.

Відзначимо, 20 грудня національний архів Латвії відкрив доступ до частини картотеки КДБ. Оприлюднена картотека агентури КДБ в алфавітному порядку - 10 612 карт. Є також картотека статистичного обліку агентури КДБ (4141 картка).

Також РБК-Україна писало, що сейм Латвії 13 грудня ухвалив заяву, якою висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудив Російську Федерацію в зв'язку з агресією в Азовському морі і Керченській протоці.

Сейм закликав Європейський союз і міжнародні інститути - ОБСЄ, ООН - негайно дати відповідь на події в Керченській протоці, які стались 25 листопада.