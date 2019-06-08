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ВМС Росії і США звинуватили один одного в небезпечних маневрах у Філіппінському морі

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 04:07
ВМС Росії і США звинуватили один одного в небезпечних маневрах у Філіппінському морі
Фото: USS Chancellorsville (defence.gov)

У США заявили, що їхньому ракетному крейсерові довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем

У Філіппінському морі американському ракетному крейсерові USS Chancellorsville у п'ятницю, 7 червня, довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС США в Twitter.

У Військово-морських силах США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі".

Водночас раніше того ж дня прес-служба Тихоокеанського флоту Росії повідомила про схожий інцидент.

Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалой", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від "Адмірала Виноградова".

Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати.

Нагадаємо, 4 червня російський багатоцільовий винищувач Су-35 тричі перехоплював літак-спостерігач Військово-морських сил США P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, причому одне з перехоплень американські військові назвали "небезпечним".

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