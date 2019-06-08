ВМС Росії і США звинуватили один одного в небезпечних маневрах у Філіппінському морі

Фото: USS Chancellorsville (defence.gov)

У США заявили, що їхньому ракетному крейсерові довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем

У Філіппінському морі американському ракетному крейсерові USS Chancellorsville у п'ятницю, 7 червня, довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС США в Twitter.

У Військово-морських силах США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі".

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM — U. S. Navy (@USNavy) June 7, 2019

Водночас раніше того ж дня прес-служба Тихоокеанського флоту Росії повідомила про схожий інцидент.

Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалой", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від "Адмірала Виноградова".

Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати.

Нагадаємо, 4 червня російський багатоцільовий винищувач Су-35 тричі перехоплював літак-спостерігач Військово-морських сил США P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, причому одне з перехоплень американські військові назвали "небезпечним".