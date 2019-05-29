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Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний корабель РФ

Новини » Політика    29.05.2019 - 12:15
Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний корабель РФ
Фото: мінний тральщик класу "Александрит" ЗС Росії (vpk.name)

Корабль помітили сьогодні вдень

У винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Александрит" Збройних сил Росії.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЗС Латвії.

Корабль помітили сьогодні вдень на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.

"29 травня у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 6,5 морських миль від державного кордону був зафіксований мінний тральщик класу "Александрит" Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що 12 березня влада Латвії заявила, що три російських військових літаки у вівторок були помічені поблизу їх кордону. 

Президент Латвії Раймондс Вейонис заявляв, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Додамо, що в грудні 2018 року біля латвійської кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ. У той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.

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