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Біля Кропивницького будуть чутні вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: біля Кропивницького будуть чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кіровоградській ОВА попередили, що ввечері 23 серпня в обласному центрі можуть бути чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Повідомляється, що біля Кропивницького проводитимуться роботи зі знищення вибухових матеріалів. Разом з тим в ОВА попередили, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно слідувати в укриття.

Раніше повідомлялося, що вночі 21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області. Далі їх направили в різні населені пункти області, де їм надали тимчасове житло.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. У цей час у місті та Кіровоградській області Вили сирени. В результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 26 отримали поранення. Ворог вдарив по місту ракетами типу"Калібр".

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