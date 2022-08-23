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Возле Кропивницкого будут слышны взрывы: в ОВА назвали причину

Фото: возле Кропивницкого будут слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кировоградской ОВА предупредили, что вечером 23 августа в областном центре могут быть слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Сообщается, что возле Кропивницкого будут проводиться работы по уничтожению взрывчатых материалов. Вместе с тем в ОВА предупредили, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо следовать в укрытия.

Ранее сообщалось, что ночью 21 августа в Кропивницкий прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой области. Далее их направили в различные населенные пункты области, где им предоставили временное жилье.

Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области выли сирены. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 26 получили ранения. Враг ударил по городу ракетами типа "Калибр".

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