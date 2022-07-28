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Ракетний удар по Кропивницькому: десятки поранених, є жертви

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Четвер 28 липня 2022 15:41
Ракетний удар по Кропивницькому: десятки поранених, є жертви Фото: Унаслідок обстрілу Кропивницького загинули 5 людей (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 28 липня завдали ракетного удару по місту Криповницький. Внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Очільник обласної військової адміністрації озвучив останню інформацію станом на 15:00. За його словами, сталися "прильоти" в ангари Льотної академії та компанії "Урга".

"Наразі відомо про 5 загиблих та 25 поранених: 12 військових та 13 цивільних в лікарні. Їх життю нічого не загрожує", - сказав Райкович.

Він також додав, що постраждала авіаційна техніка: цивільний літак АН-26 і навчальні літаки. Окрім цього, було пошкоджено навколишні будинки.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени.

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Кропивницький Війна Росії проти України
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