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У Херсонській облраді заявили про удар по окупантам у Новій Каховці

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 23:10
У Херсонській облраді заявили про удар по окупантам у Новій Каховці Ілюстративне фото: у Херсонській облраді заявили про удар по окупантах у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській облраді розповіли, що українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо вранці і підрахунок знищених окупантів", - написав Хлань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи HIMARS.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська завдали мінімум 5-6 ударів по Лівому березі Херсонської області 13 серпня.

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Херсонская область Новая Каховка Війна Росії проти України
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