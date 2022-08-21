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В небі Херсонської області було знищено одразу три безпілотника росіян: що відомо

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Херсон, Неділя 21 серпня 2022 14:55
В небі Херсонської області було знищено одразу три безпілотника росіян: що відомо Фото: в небі Херсонської області було знищено одразу три безпілотника росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В неділю, 21 серпня, з 12 до 13 годин в небі над Херсонською областю було знищено одразу три російських БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"21 серпня, з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - йдеться в повідомленні.

Раніше підрозділи ЗСУ в районі Донецької області збили чотири БПЛА "Орлан".

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Херсонская область
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