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Вхід до ТРЦ у Києві можуть обмежити? Що рекомендують рятувальники

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П'ятниця 01 липня 2022 13:14
Вхід до ТРЦ у Києві можуть обмежити? Що рекомендують рятувальники Фото: які поради рятувальники надають ТРЦ рятувальники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В умовах воєнного стану, усі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас варто обмежити кількість відвідувачів.

Про це заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Що радять в ДСНС?

  • в першу чергу, торговельні центри повинні визначити, чи є в них укриття для відвідувачів та скільки людей в них можна укрити;
  • після цього необхідно обмежити кількість відвідувачів й впускати лише ту кількість, яку ТРЦ зможе укрити у разі повітряної тривоги;
  • також в ДСНС радять призупинити роботу дитячих майданчиків й інтегрувати систему оповіщення міста в систему торговельних центрів, аби сигнал тривоги своєчасно доходив.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, після ворожого ракетного удару по торговельному центру Кременчука, в Одесі створили спеціальну комісію, яка почала перевірку вимог безпеки у всіх закладів сфери обслуговування та ТРЦ.

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