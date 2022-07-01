Вхід до ТРЦ у Києві можуть обмежити? Що рекомендують рятувальники

В умовах воєнного стану, усі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас варто обмежити кількість відвідувачів.

Про це заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, після ворожого ракетного удару по торговельному центру Кременчука, в Одесі створили спеціальну комісію, яка почала перевірку вимог безпеки у всіх закладів сфери обслуговування та ТРЦ.

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