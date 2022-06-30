У Києві ввели нову заборону для ТРЦ: про що йдеться

У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, які знаходяться на території торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови прес-служби столичної ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телеканалу " Київ ".

"На сьогоднішній день прийнято рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників - не користуватися по можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше торгові центри в Києві повідомили, що змінюють правила роботи під час повітряної тривоги. Деякі з них будуть закриватися.

Такі зміни пов'язані з ракетним ударом росіян по ТРЦ у Кременчуці, який не закрився під час повітряної тривоги. В результаті загинули 20 людей, постраждали 59.

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