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У Києві ввели нову заборону для ТРЦ: про що йдеться

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Київ, Четвер 30 червня 2022 09:15
У Києві ввели нову заборону для ТРЦ: про що йдеться Фото: ЦУМ в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, які знаходяться на території торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови прес-служби столичної ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телеканалу "Київ".

"На сьогоднішній день прийнято рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників - не користуватися по можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше торгові центри в Києві повідомили, що змінюють правила роботи під час повітряної тривоги. Деякі з них будуть закриватися.

Такі зміни пов'язані з ракетним ударом росіян по ТРЦ у Кременчуці, який не закрився під час повітряної тривоги. В результаті загинули 20 людей, постраждали 59.

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