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ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 19:09
ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

На світовому рівні загроза коронавіруса є високою

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з доповіддю ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, у Китаї оголошений дуже високий рівень загрози коронавіруса.

"Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 осіб.

Раніше китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Крім того, новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду у своєму носії. Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів.

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