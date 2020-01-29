З Китаю в зв'язку з вірусом перенесли міжнародні спортивні турніри

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З Китаю перенесли турніри з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею і баскетболу

У зв'язку з спалахом нового коронавіруса з Китаю були скасовані проведення міжнародні турніри з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею та баскетболу. Про це повідомляє Reuters.

Так, був перенесений з Китаю зональний тенісний турнір Кубка федерації Міжнародної тенісної федерації (ITF), який повинен був відбутися 4-8 лютого в Дунгуань. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) скасувала етап Кубка світу з гірськолижного спорту в Янкине 15-16 лютого - перше офіційне тестове змагання перед Олімпійськими іграми в Пекіні 2022 року. Крім цього були скасовані матчі за участю китайських клубів у Лізі чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації. Раніше Китай відмовився від проведення матчів у своїй країні.

Також наголошується, що були перенесені з Китаю матчі групи В другого дивізіону юніорського чемпіонату світу з хокею (гравці до 18 років), а також відбірковий турнір з олімпійського баскетболу серед жіночих команд.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що з-за коронавіруса у Китаї був введений карантин у 16 містах провінції Хубей. Випадки інфікування коронавірусом були підтверджені практично у всіх провінціях.