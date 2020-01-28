ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ не рекомендує евакуацію іноземних громадян з Китаю

Новини » Політика     28.01.2020 - 10:22
ВООЗ не рекомендує евакуацію іноземних громадян з Китаю
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

Від спалаху коронавіруса вже померло 106 людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє агенство "Сіньхуа".

Зазначимо, від спалаху коронавіруса померло 106 людей, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Як повідомлялося, країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Також в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

РБК-Україна писало, що в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

А ще у Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відзначається, що зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг.

Зазначимо, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Кількість померлих від вірусу в Китаї перевищила 100 У Львові госпіталізували студента, який повернувся з Китаю
Новини України ВООЗКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся