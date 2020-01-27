Число хворих коронавірусом збільшилася майже до 3 тисяч

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Від нового коронавіруса померли 81 людина

Загальне число хворих новим різновидом коронавіруса в Китаї збільшилася до 2835 осіб, з яких 81 - померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CCTV.

Як повідомляється, 57 осіб вдалося вилікувати від коронавіруса.

"Станом на 18:.00 (12:00 за київським часом - ред.), загальна кількість хворих на пневмонію, викликану новим різновидом коронавіруса, досягла 2 835 осіб, з них 81 осіб помер, 57 осіб були виписані з лікарень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Раніше повідомлялося, що глава Китайської Народної Республіки заявив, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що вірогідним джерелом коронавірус були дикі тварини. Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Крім того, в Пекіні призупинять рух курсують між провінціями автобусів, щоб запобігти поширенню коронавіруса з 26 січня.

Спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, Сполучених Штатах, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.