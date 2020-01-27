У Камбоджі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

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Чоловік разом із сім'єю приїхав у відпустку з Ухани

У понеділок ввечері, 27 січня, Міністерство охорони здоров'я Камбоджі підтвердило перший випадок захворювання новим коронавірусом в прибережній провінції Преах Сіанук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Камбоджі".

За словами міністра охорони здоров'я Мама Бунхэна, у чоловіка, який з сім'ї прилетів з Ухани в Камбоджу, був виявлений коронавірус.

"Троє інших членів його сім'ї в даний час знаходяться під наглядом, а всі чотири людини проходять лікування або спостереження в Реферального лікарні Преа-Сіанук", - йдеться в повідомленні.

Сім'я прибула в Камбоджу 23 січня, і 25 січня у 60-річного громадянина Китаю Цзя Цзиньхуа почалися симптоми грипу.

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 осіб.

Раніше китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).