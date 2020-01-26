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Вірус у Китаї виявився заразним і під час інкубаційного періоду

Новини » В світі     26.01.2020 - 13:18
Вірус у Китаї виявився заразним і під час інкубаційного періоду
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу

Новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду у своєму носієві. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на главу Державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовэя.

Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів.

Ма Сяовэй повідомив, що інформація про характеристики 2019-nCoV обмежена, тому неясно, які ризики можуть представляти подальші мутації вірусу.

Повідомляється, що на початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка: деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом, повідомили китайські лікарі.

Нагадаємо, більше 2000 людей у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.

Крім того, голова КНР також заявляв, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. людей.

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