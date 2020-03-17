Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус, - КМДА

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

У КМДА очікують поставок тест-систем на регулярній основі

У Києві найближчим часом очікують поставку 4-5 тис. тестів для діагностики коронавірусу. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі пройти тестування на наявність інфекції можна у кількох столичних лікарнях.

"Це лікарні №4 і №9. Це Олександрівська клінічна лікарня. Дитячі лікарні №1 і №2, інфекційна дитяча лікарня, а також перинатальний центр на Оболоні. Тестів на сьогодні достатньо. Ми очікуємо з дня на день вже регулярні надходження. Це 4-5 тисяч на день для того, кому за медичними показами буде потрібно пройти тест", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного тижня Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус. Зеленський уточнив, що тести будуть уже в цю суботу, 21 березня.

Також РБК-Україна повідомляло, прем’єр-міністр Денис Шмигаль також анонсував поставку швидких тестів в Україну до кінця тижня, але у більших розмірах.

Наразі в Україні відомо про 7 випадків зараження коронавірусом COVID-19 та 1 смерть від інфекції. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - у матеріалі РБК-Україна.