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Зеленський розповів, коли в Україну надійдуть швидкі тести на коронавірус

Новини » Суспільство     16.03.2020 - 22:48
Зеленський розповів, коли в Україну надійдуть швидкі тести на коронавірус
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Очікується мільйон швидких тестів

До України надійде ще один мільйон швидких тестів на коронавірус до кінця тижня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі прорами "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, очікується, що тести Україна отримає вже у цю суботу, 21 березня.

"Ми домовилися із Китаєм... В суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів вже в Україну... Це для нас дуже важливе. Все буде відправлено в лікарні", - сказав президент.

Він додав, що більшість тестів Україна планує передати військовим, які перебувають на передовій.

Нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом. Таким чином, наразі в Україні сім підтверджених випадків коронавірусу, два з них - летальні.

Зокрема, у Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Жінка померла внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

У понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

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