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У Києві готуються приймати заражених коронавірусом: список лікарень

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 16:17
У Києві готуються приймати заражених коронавірусом: список лікарень
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У столиці облаштували 7 лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус

Бази для госпіталізації громадян із підозрою на коронавірус COVID-19 облаштували у семи лікарнях Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Ймовірних хворих будуть приймати в інфекційних відділеннях 7 медзакладів столиці:

  • Олександрівській клінічній лікарні;
  • Київській міській лікарні №4;
  • Київській клінічній лікарні №9;
  • міській дитячій клінічній лікарні №1;
  • міській дитячій клінічній лікарні та №2;
  • міській дитячій інфекційній лікарні;
  • Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

У лікарнях доступно 482 ліжка: 237 дорослих, 200 дитячих та 45 ліжко-місць для вагітних. Зазначається, що реанімаційні ліжка в інфекційних відділеннях забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

Також повідомляється, що найближчим часом в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" встановлять обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" облаштувала на 19 вокзалах спеціальні приміщення та медичні пункти для пасажирів з підозрами на коронавірус.

Станом на 28 лютого, у світі зафіксовано понад 83 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 52 країнах. Випадків інфекції в Україні поки не зафіксовано.

РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.

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