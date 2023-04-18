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Воевал на стороне "ЛНР". Латвия объявила в розыск своего гражданина за бои против ВСУ

Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии объявили в розыск своего гражданина Александра Малышева, участвовавшего в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Латвии, которое приводит Delfi.

Уголовное дело возбуждено еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. Правоохранители в ходе расследования установили, что Малышев, по крайней мере, с 2015 года находился в подконтрольной РФ территории Луганской области.

"Малышев долгое время входил в состав так называемого 14 батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины", - говорится в материале.

Служба государственной безопасности Латвии летом прошлого года направила материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая возбудить уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте. На данный момент Малышев объявлен в международный розыск.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, Латвия ввела новые ограничения против 10 граждан РФ. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

Страны Балтии намерены найти решение, чтобы остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России. В прошлом году он вырос более чем вдвое.

В Латвии начались судебные процессы против 16 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ.

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