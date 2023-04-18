Воював на боці "ЛНР". Латвія оголосила у розшук свого громадянина за бої проти ЗСУ

Правоохоронці Латвії оголосили в розшук свого громадянина Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на боці бойовиків "ЛНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби державної безпеки Латвії, яку приводить Delfi.
Кримінальну справу розпочали ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. Правоохоронці в ході розслідування встановили, що Малишев принаймні з 2015 перебував у підконтрольній РФ території Луганської області.
"Малишев тривалий час входив до складу так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях та нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України", - йдеться у матеріалі.
Служба державної безпеки Латвії влітку минулого року направила матеріали кримінальної справи до прокуратури Ризького окружного суду, закликаючи розпочати кримінальне переслідування підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті. На цей момент Малишева оголошено в міжнародний розшук.
Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.
Країни Балтії планують знайти рішення, аби зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії. Минулого року він зріс більш ніж удвічі.
У Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.