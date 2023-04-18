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Воював на боці "ЛНР". Латвія оголосила у розшук свого громадянина за бої проти ЗСУ

Фото: Окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Латвії оголосили в розшук свого громадянина Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на боці бойовиків "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби державної безпеки Латвії, яку приводить Delfi.

Кримінальну справу розпочали ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. Правоохоронці в ході розслідування встановили, що Малишев принаймні з 2015 перебував у підконтрольній РФ території Луганської області.

"Малишев тривалий час входив до складу так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях та нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України", - йдеться у матеріалі.

Служба державної безпеки Латвії влітку минулого року направила матеріали кримінальної справи до прокуратури Ризького окружного суду, закликаючи розпочати кримінальне переслідування підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті. На цей момент Малишева оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Країни Балтії планують знайти рішення, аби зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії. Минулого року він зріс більш ніж удвічі.

У Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.

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