Страны Балтии намерены полностью отказаться от импорта автогаза России

Страны Балтии намерены найти решение, чтобы остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России. В прошлом году он вырос более чем вдвое.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам Крейвиса, этот вопрос он обсуждал и с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - пояснил он добавив, что Латвия имеет похожую позицию по этому поводу.

Как отмечает издание, еще в конце января Reuters писало, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тысяч тонн до 331 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом.