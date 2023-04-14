Страны Балтии намерены полностью отказаться от импорта автогаза России
Страны Балтии намерены найти решение, чтобы остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России. В прошлом году он вырос более чем вдвое.
Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По словам Крейвиса, этот вопрос он обсуждал и с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.
"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - пояснил он добавив, что Латвия имеет похожую позицию по этому поводу.
Как отмечает издание, еще в конце января Reuters писало, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тысяч тонн до 331 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом.
- в Латвию вырос на 77% до 232 тысячи тонн;
- в Литву - в 8,5 раза до 72 тысяч тонн;
- в Эстонию - на 42% до 27 тысяч тонн.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Международного энергетического агентства, из-за санкций против России, экспорт нефти в марте стал самым высоким со времен COVID, но доходы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.