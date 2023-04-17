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Латвия запретила въезд в страну еще 10 гражданам России, - МИД

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Латвия, Понедельник 17 апреля 2023 15:15
Латвия запретила въезд в страну еще 10 гражданам России, - МИД Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 апреля, Латвия ввела новые ограничения против 10 граждан РФ. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Осуждение несправедливого и сурового приговора в отношении российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр принял решение наложить запрет на въезд в страну 10 гражданам РФ, которые связаны с вынесением приговора оппозиционеру.

"Я призываю ЕС также ввести санкции", - добавил Ринкевичс.

Напомним, что Владимир Кара-Мурза, российский политик-оппозиционер был приговорен к 25 годам лишения свободы. Причина так называемая "госизмена" и распространение "фейков об армии РФ".

МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге, который, в частности, имеет и гражданство Великобритании.

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