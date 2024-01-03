Воевали за РФ на востоке Украины: троих предателей приговорили к заключению

Трое предателей, вступивших в ряды ВС РФ и воевавших против Украины, приговорили к реальным срокам. Они помогали россиянам в оккупации восточных территорий нашего государства.

Как отмечает ведомство, трое предателей вступили в российские войска и воевали против Украины. Двоих коллаборантов украинские защитники взяли в плен во время ожесточенных боев под Авдеевкой в октябре 2023 года.



"Еще одного задержали в ходе безуспешного штурма агрессором позиций ВСУ в районе Новоселовки Донецкой области в августе этого года", - говорится в сообщении.

Предатели с оккупированных территорий

По данным следствия, фигуранты - жители Донецкой области и Крыма. Двое из них присоединились к рядам оккупационных группировок Южного военного округа России еще до начала полномасштабного вторжения России, третья – в июле 2023 года.



Двое предателей из Донецкой области атаковали позиции ВСУ в районах Авдеевки и Бахмута в составе "114-й отдельной мотострелковой бригады" и "отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус".



Третий злоумышленник действовал в рядах оккупационной "132-й мотострелковой бригады".



В должности оператора противотанковых управляемых ракет он участвовал в боях под Волновахой, а впоследствии - вблизи Красногоровки Донецкой области.

Сроки за госизмену

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными в государственной измене.



Преступные действия двух из них дополнительно квалифицировали как участие в террористической группе или террористической организации.

По материалам СБУ суд назначил двум изменникам по 15 лет тюрьмы, а еще одному – 12 лет лишения свободы.