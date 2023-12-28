Помогали оккупантам сбежать и шпионили за АЭС: двух предателей приговорили к заключению

Двое вражеских приспешников получили реальные сроки заключения. Предатели помогали оккупантам бежать из Лимана и шпионили за Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщает ведомство, двое вражеских приспешников из Николаевской и Донецкой областей сотрудничали с оккупантами.

Житель Лимана

Один из них - коллаборант по охотничьему хозяйству в районе Лимана - получил 13 лет тюрьмы.

После оккупации города он поддержал российских захватчиков и помог им "расквартироваться" в частных домах односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Также коллаборант "сливал" карательным отрядам РФ места жительства участников сопротивления в регионе.

Кроме того, во время освобождения райцентра и соседних поселков злоумышленник наметил для российских войск маршрут для побега через леса в Кременную в Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года при проведении стабилизационных мероприятий. Его признали виновным в коллаборационной деятельности.

Житель Николаевской области

Другой осужденный - житель Николаевской области - получил 8 лет лишения свободы. Он собирал сведения о дислокации, количестве личного состава и имеющемся вооружении Сил обороны, охраняемых Южноукраинской АЭС.

Также он мессенджером передавал российской спецслужбе локацию электроподстанций на территории южного региона.

За каждое выполненное задание злоумышленник получал от окупантов деньги. Для конспирации суммы поступали на банковскую карту его друга, без него на то известная.

Суд признал вражеского информатора виновным в несанкционированном распространении информации о передвижении и размещении сил и техники ВСУ.